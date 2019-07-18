رئيس الاتحاد الأفريقي يقيل نائبه وسط حملة تطهير

أقال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نائبه أماجو بينيك اليوم الخميس بينما كان الاتحاد الدولي (الفيفا) يكشف عن تفاصيل خارطة طريق لمساعدة الاتحاد القاري الذي يعاني من أزمة كبيرة للنهوض على قدميه مرة أخرى.

وأطاح أحمد، الذي تحقق معه لجنة القيم في الفيفا بسبب مزاعم فساد، ‬برئيس الاتحاد النيجيري للعبة خلال اجتماع تمت الدعوة إليه على عجل للجنة التنفيذية للاتحاد القاري.

وأبلغ أحمد مؤتمرًا صحفيًا ”لقد قررت إجراء تغيير في إدارتي“.

وأصدر بينيك بيانًا أعلن فيه انتهاء ولايته واتفاقه مع رئيس الاتحاد الأفريقي على عدم التجديد.

لكن مصادر بارزة في الاتحاد القاري أبلغت رويترز أن ”بينيك عارض أحمد في العديد من القضايا وشعر رئيس الاتحاد الأفريقي بأن الوقت قد حان للتخلص منه“.

وعيّن رئيس الاتحاد الأفريقي كونستانت عمري من جمهورية الكونغو الديمقراطية بدلًا من بينيك في منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد وهو ما يعني أنه في حالة الإطاحة بأحمد من رئاسة الاتحاد الأفريقي بعد انتهاء الفيفا من تحقيقاته فإن أحد المقربين منه سيحل مكانه على رأس الاتحاد.

وسيكون المغربي فوزي لقجع النائب الثاني والجنوب أفريقي داني جوردان النائب الثالث.

وتعيين نواب الرئيس من صلاحيات رئيس الاتحاد الأفريقي وليست مناصب بالانتخاب.

وقام أحمد في غضون 3 أشهر بإقالة الأمين العام الذي قدّم بلاغًا ضده في الفيفا والمدير المالي وجاء الدور الآن على نائبه البارز.

وسيتولى الفيفا اعتبارًا من الشهر المقبل إدارة شؤون الاتحاد الأفريقي في إطار خطة وصفت بأنها حل وسط مع غياني إنفانتينو رئيس الفيفا للإبقاء على أحمد في منصبه.