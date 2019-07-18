رسميًا.. اعتزال جون أوبي ميكيل دوليًا

أعلن جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا، اليوم الخميس، رسميًا، اعتزاله على المستوى الدولي، عقب الحصول على الميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال جون أوبي ميكيل خلال تصريحات نقلتها صحيفة“Naij“:“مصر هي البلد التي بدأت فيها مسيرتي الدولية، وهي البلد التي سأنهي فيها مشاركاتي الدولية مع منتخب بلادي“.

وأضاف ميكيل:“في بطولة 2006، لعبت أول مباراة دولية مع نيجيريا، وفي 2019، ستكون آخر بطولة مع المنتخب الوطني“.

وواصل“:مشواري الدولي بدأ في 2003 مع كأس العالم تحت 17 عامًا، وكنت سعيدًا للغاية بكوني جزءًا من هذا الفريق للمشاركة بتلك البطولة العالمية وإظهار قدراتي، في عمر الـ32، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لاعتزالي الدولي، وإعطاء الفرصة للاعبين الشباب لبداية عهد جديد مع المنتخب، خاصة أنهم قدّموا مستوىً رائعًا في أمم أفريقيا 2019 ونجحوا في الفوز بالميدالية البرونزية“.

وفي 89 مباراة، سجل جون أوبي ميكيل 6 أهداف مع منتخب نيجيريا.