تقرير: نيمار يبدأ التفكير في 4 بدائل بعيدًا عن نادي برشلونة

يبدو أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بدأ يدرك أن عودته إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني ستكون صعبة للغاية ما لم تكن مستحيلة، حتى وإن كانت رغبته هي ارتداء قميص البلوغرانا مجددًا.

رفض قطري

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن نيمار يرغب بشدة في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وأبدى استعداده للتضحية من أجل برشلونة، ولكن القرار النهائي الذي سيحسم مستقبله ليس في يده، ولكنه في يد الأسرة الحاكمة في قطر، والتي تدير باريس سان جيرمان عبر رجلها في العاصمة الفرنسية، ناصر الخليفي، الذي يبدو رافضاً تماماً لفكرة عودة اللاعب إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن نيمار أصبح أكثر انفتاحاً الآن على الرحيل إلى وجهة أخرى بخلاف برشلونة، بعد لقائه السلبي للغاية مع البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، والذي وضع شروط بطل فرنسا لبيع نيمار، وهي شروط لن يقبلها برشلونة، خاصة من الناحية المالية.

البدائل المطروحة

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة البارسا، أن أندية ريال مدريد وبايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، تملك جميع الإمكانات المالية التي تمكنها من شراء نيمار، خاصة أن موقف باريس سان جيرمان سيكون مختلفاً في التفاوض مع تلك الأندية، مقارنة بالوضع مع برشلونة، في ظل العلاقات المتوترة للغاية بين الناديين.

وقالت إن ريال مدريد يمثل خياراً واقعياً بالنسبة لنيمار، كون اللاعب البرازيلي بمثابة ”حلم قديم“ لرئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، كما أن يوفنتوس يحلم بدوري أبطال أوروبا، وسيكون وجود نيمار إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، دافعاً قوياً نحو تحقيق البطولة، خاصة في ظل الصفقات الجديدة التي أبرمها البيانكونيري، وعلى رأسها الهولندي ماتياس دي ليخت، والويلزي آرون رامسي، والفرنسي أدريان رابيو.

وتابعت: ”بايرن ميونخ الألماني أيضاً سيكون مناسباً لنيمار، وهناك يمكن أن يكون النجم الأوحد والأبرز، في ظل سعي العملاق البافاري لإعادة تشكيل الفريق بعد رحيل الفرنسي فرانك ريبيري واعتزال الهولندي آرين روبين، في حين ستكون فرصة مانشستر يونايتد هي الأضعف في ضم نيمار، لأن المانيو لن يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا“.