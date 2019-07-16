توخيل يعترف: علمت برغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان قبل كوبا أمريكا

اعترف توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بأنه كان يعلم منذ أكثر من شهر أن مهاجمه نيمار يريد الرحيل عن النادي رغم أنه رفض تأخير اللاعب عن الانضمام إلى المعسكر التدريبي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال توخيل عقب فوز فريقه الفرنسي بستة أهداف مقابل هدف واحد على دينامو دريسدن في لقاء ودي في ألمانيا، يوم الثلاثاء: ”أشعر بخيبة أمل لأن اللاعب تأخر عن الانضمام لمعسكر الفريق، لكن بيننا كل شيء واضح. نحن جميعًا نعمل معًا“.

وفي رده على سؤال بشأن رغبة النجم البرازيلي بالرحيل عن النادي قال المدير الفني الألماني: ”نعم أعرف ذلك قبل كوبا أمريكا لكن هذا بين النادي واللاعب ذاته“.

ويدرك توخيل أن نيمار جاهز للسفر مع الفريق في جولته الخارجية في الصين وذلك بعد عودته إلى باريس، يوم الاثنين، والخضوع للاختبارات الطبية السنوية قبل الانضمام للبعثة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا يريد العودة إلى ناديه السابق برشلونة رغم تعاقد النادي الكتالوني مع الفرنسي أنطوان غريزمان.

ورحل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو وقد ساعد الفريق الفرنسي في الفوز بلقب الدوري موسمين متتاليين لكن لم يتجاوز الفريق دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.