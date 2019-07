رسميًا.. إقالة كلارينس سيدورف وباتريك كلويفرت من تدريب منتخب الكاميرون

قرَّر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الهولندي كلارينس سيدورف.

وودَّع منتخب الكاميرون منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة أمام نيجيريا، بعدما تُوّج بطلًا في النسخة الماضية العام 2017 في الغابون، على حساب مصر.

وأعفى الاتحاد الكاميروني سيدورف، ومساعده، ومواطنه الهولندي باتريك كلويفرت، من واجباتهما، بعد الخروج الأفريقي.

OFFICIAL: The Cameroon ???????? FA has sacked both Clarence Seedorf and Patrick Kluivert from their roles as head coach and assistant following the Indomitable Lions exit at the Round of 16 stage. #AFCON2019 pic.twitter.com/sbmFaQa6KY

