رسميًا.. إقالة كلارينس سيدورف وباتريك كلويفرت من تدريب منتخب الكاميرون

قرَّر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الهولندي كلارينس سيدورف.

وودَّع منتخب الكاميرون منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة أمام نيجيريا، بعدما تُوّج بطلًا في النسخة الماضية العام 2017 في الغابون، على حساب مصر.

وأعفى الاتحاد الكاميروني سيدورف، ومساعده، ومواطنه الهولندي باتريك كلويفرت، من واجباتهما، بعد الخروج الأفريقي.

OFFICIAL: The Cameroon ???????? FA has sacked both Clarence Seedorf and Patrick Kluivert from their roles as head coach and assistant following the Indomitable Lions exit at the Round of 16 stage. #AFCON2019 pic.twitter.com/sbmFaQa6KY — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) July 16, 2019

وتولَّى سيدورف قيادة الكاميرون في أغسطس 2018 وقبل مرور عام على توليه المسؤولية، تمت اقالته للفشل في كان 2019 في مصر.

وطالب ناريسي مولي كومبي، وزير الرياضة في الكاميرون، بضرورة إقالة سيدورف بعد الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشار كومبي خلال تصريحات للقناة الفضائية الرسمية في الكاميرون، إلى أن سيدورف فشل بقيادة الكاميرون للحفاظ على لقب البطولة الأفريقية، بالإضافة لعجزه عن فرض الانضباط على اللاعبين.

وقال وزير الرياضة الكاميروني:“سيدورف فشل في القرارات الفنية، وكذلك في قيادة الكاميرون للحفاظ على اللقب، وأيضًا كان غير قادر على فرض الانضباط خلال المعسكر، وهذه من المهام الأساسية بالنسبة له والتي تم إدراجها في تعاقدنا معه“.