رسميًا.. عبدو ديالو ينضم إلى باريس سان جيرمان

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا عن تعاقده مع عبدو ديالو، مدافع بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو، إلى جانب مليوني يورو حوافز إضافية.

وأصدر دورتموند بيانًا رسميًا، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، يؤكد خلاله انتقال مدافعه الفرنسي إلى سان جيرمان.

وتوجه النادي الألماني بالشكر للاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، على جهوده مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في خطوته التالية.

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Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée d'Abdou Diallo au sein du club !#WelcomeAbdou pic.twitter.com/wtgWZsf7nQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 16, 2019

ونشر سان جيرمان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”تويتر“، يرحب خلاله بالوافد الجديد، الذي وقع على عقد لمدة 5 سنوات، ينتهي في 30 يونيو 2024.

وكان ديالو قد انضم إلى صفوف دورتموند، الصيف الماضي، قادمًا من ماينز الألماني مقابل 28 مليون يورو، ليغادر ملعب سيجنال إيدونا بارك بعد موسم واحد.