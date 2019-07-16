باريس سان جيرمان يفرض شروطه على نيمار: لن نخسر وستدفع الثمن

كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل جديدة في اللقاء الذي جمع البرازيلي نيمار دا سيلفا بمواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن ليوناردو أعرب عن غضبه الشديد إزاء تصريحات نيمار الأخيرة، التي قال فيها إن مباراة ”الريمونتادا“ الشهيرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح البارسا 6-1، كانت الأعظم في تاريخه.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن ليوناردو أكد أن باريس سان جيرمان لا يمانع بيع نيمار، ولكن بشروط يبدو أنها ستكون قاسية للغاية، ويمكن أن تجهض رغبة اللاعب في العودة إلى ناديه السابق، برشلونة.

وأشارت ”سبورت“ المقربة من دوائر صنع القرار في النادي الكتالوني، إلى أن ليوناردو وضع شروط سان جيرمان أمام نيمار، وهي أن النادي الفرنسي ليس مستعدًا على الإطلاق للخسارة ماليًا في صفقة بيع نيمار، وأنه يريد جميع الأموال التي دفعها في صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي في صيف 2017، سواء من اللاعب أو من النادي الذي يريد ضمه.

وتابعت: ”أصبح واضحًا أن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وضع الخطوط العريضة لصفقة بيع نيمار، ولا يريد الخليفي خسارة أي أموال، ويرغب في استعادة الاستثمارات التي دفعها قبل عامين في شراء النجم البرازيلي، حيث بلغت قيمة الصفقة 222 مليون يورو، بخلاف بنود عقد اللاعب، والعمولات الأخرى“.

ووصفت الصحيفة نتائج الاجتماع الأول بين نيمار وليوناردو بأنها جاءت مخيبة للآمال، وتجعل عودته إلى برشلونة صعبة للغاية، وإن لم تصل إلى درجة المستحيل.