انتقادات واسعة لنجمة منتخب أمريكا رابينو بسبب طفل (فيديو)

تعرضت ميغان رابينو، قائدة المنتخب الأمريكي، الفائز بكأس العالم لكرة القدم للسيدات الأسبوع الماضي في فرنسا للعديد من الانتقادات، بعد انتشار مقطع فيديو لها أثناء توقيعها على كرة منحها لها طفل، لكنها لم تعره أي اهتمام خلال التوقيع وبعده، ومنحته الكرة دون حتى أن تنظر إلى وجهه.

وأظهر الفيديو الذي حدث خلال حفل، يوم الأحد، طفلًا صغيرًا يمنح رابينو -التي كانت تجلس في قاعة كبرى بكامل هيئتها- كرة صغيرة لتوقيعها فأخذتها منه ووقعت باسمها دون أن تنظر أو تبتسم في وجه المشجع الصغير.

وبنهاية يوم الأحد بلغ عدد الذين شاهدوا الفيديو أكثر من 20 مليون شخص حول العالم؛ ما أثار غضبًا واسعًا ضد أفضل لاعبة في مونديال السيدات.

وعلق ديفيد بن اللاعب السابق على الواقعة، قائلًا: ”كلما أراها أكرهها! كان من المفترض أن يعيد الطفل الكرة إليها“.

وقال أحد الجماهير عبر تويتر: ”إنها حقيرة. كان ذلك مثيرًا للاشمئزاز ، هناك أشخاص أكثر شهرة من غيرهم على الإطلاق ممن لا يتصرفون هكذا. مَن هي؟ أنا لا أعرف اسمها بالكامل“.

وفازت رابينو بجائزتي أفضل لاعبة في كأس العالم وهدافة البطولة لتحصد الحذاء الذهبي والكرة الذهبية كذلك، فضلًا عن أنها قائدة الفريق الفائز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

I respect what Megan Rapinoe is doing for LGBT+ activism and trying to raise awareness for women’s football.

I just really dislike her because she’s arrogant, egotistical and wants all the attention on her because she’s in the limelight.

— Laurie (@LFCLaurie) July 14, 2019