والد نيمار يكشف حقيقة اعتذار اللاعب عن تصريحاته بشأن ”ريمونتادا“ برشلونة ضد باريس سان جيرمان

سيعود النجم البرازيلي نيمار إلى باريس، يوم الاثنين، لإجراء مفاوضات مع مسؤولي ناديه باريس سان جيرمان بعد تهديد النادي له باتخاذ إجراء ضده بسبب عدم عودته الأسبوع الماضي والانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وظهر نيمار في مطار ساوباولو، يوم الأحد، بعد خوض بضع مباريات للكرة الخماسية خلال احتفال أقامه معهده برعاية شركة ”ريد بول“ يوم السبت.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن نيمار توجه إلى باريس على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، وبالطبع سيناقش مستقبله مع مسؤولي النادي الفرنسي بعدما أبدى رغبته بالعودة لبرشلونة.

ويسعى نيمار بشدة للعودة لناديه القديم الذي رحل عنه قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، لكنه سيعاني بالتأكيد من تعنت النادي الفرنسي في بيعه رغم إعلان مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، بأن النادي لا يمانع في بيعه.

وكان والد نيمار أعلن أن النادي على علم ببقاء نجله في البرازيل حتى، يوم الاثنين، وأنه لن يحضر قبل الانتهاء من بعض الأعمال التجارية في البرازيل.

وخاض نيمار ثلاث مباريات استعراضية للكرة الخماسية يوم السبت، رغم غيابه عن كوبا أمريكا- التي حصدت البرازيل لقبها الأسبوع الماضي- بسبب الإصابة.

وقال نيمار إنه تعافى من الإصابة بنسبة 100% ومن المرجح أن ينضم لزملائه بالفريق في التدريبات يوم الاثنين على الرغم من استمرار التكهنات بشأن مستقبله.

وأبدى برشلونة اهتمامًا بإعادة نيمار إلى إسبانيا، على الرغم من أن المهمة أصبحت أكثر صعوبة بعد دفع 120 مليون يورو للحصول على خدمات مهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان.

ويعتقد أن النادي سيحتاج إلى بيع فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي من أجل تمويل صفقة نجم سانتوس السابق، الذي من المحتمل أن يكلف النادي الكتالوني حوالي 200 مليون جنيه إسترليني.

والد نيمار

اللاعب البرازيلي قال، يوم السبت، إن أفضل اللحظات في مسيرته الكروية هي فوز ناديه برشلونة على باريس سان جيرمان (6-1) في دوري أبطال أوروبا من قبل.

وانتشرت أنباء توضح أن نيمار اعتذر عن التصريح، ورد والده على ذلك.

وعبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، نشر والد نيمار صورًا للأنباء التي تم تداولها بشأن هذا الاعتذار.

وكتب والد نيمار: ”نيمار أعرب عن رأيه، إنها واحدة من أفضل مبارياته، إن لم تكن الأفضل“.

وأضاف: ”لماذا الجدل هذه المرة؟، لماذا اعتبرها البعض استفزازًا؟“.

وأتم: ”أن تتذكر أفضل لحظاتك المهنية، لا يمكن اعتباره عدم احترام، ابني لاعب لباريس سان جيرمان، لكنه لا يستطيع تجاهل أفضل ذكرياته، تاريخه الذي جعله يصل لباريس“.

فيما ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، أن ناطقًا رسميًّا باسم النجم البرازيلي نفى أن تكون تصريحاته تمثل قلة احترام للفريق الفرنسي ولاعبيه وجماهيره.

وقال الناطق الرسمي للاعب: ”ربط هذا التصريح التلقائي والصادق باستفزاز ناديه الحالي هو موقف خبيث إذ يهدف لخلق جدل غير موجود ولن يكون“.

وأضاف الناطق الرسمي للصحيفة: ”يعتبر العديد من الصحفيين وعشاق كرة القدم أن ذلك اللقاء هو أحد أكثر اللقاءات إثارة تاريخيًّا التي لا يمكن أن تنسى من قبل أي لاعب“.

وّأكد المصدر لصحيفة ”ليكيب“، أن نيمار لم ”يرغب في أي لحظة في أن يقلل احترامه لناديه ولا للاعبين الذين شاركوا في اللقاء عام 2017“.

مستقبل اللاعب

إلى ذلك، قالت صحيفة ”آ س“ إن نيمار سيحاول أن يقنع مواطنه ليوناردو بالجلوس مع وكيل أعماله بيني زهافي للحديث بشأن إمكانية رحيله عن الفريق.

وكان بيني زهافي التقى إدارة باريس سان جيرمان في شباط / فبراير الماضي وأخبرهم أن الانتقادات الموجهة لنيمار بشأن عيد ميلاده غير مقبولة ولا يحبها وسببت مشكلة في العلاقة بين الطرفين.

ورشح برشلونة البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبلي والكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي صامويل أومتيتي على أساس أن يختار الفريق الفرنسي الثنائي كوتينيو وعثمان ديمبلي أو أحدهما واللاعبين الآخرين.