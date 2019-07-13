مينوتي: سكالوني باقٍ في منتخب الأرجنتين حتى كأس العالم 2022

أكد لويس سيزار مينوتي، مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أن الاتحاد المحلي قرر الإبقاء على المدرب ليونيل سكالوني مدربًا للتانغو حتى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال مينوتي، في بيان صحفي، عقب اجتماعه مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا: ”تم الاتفاق على استمرار سكالوني“.

وينتهي عقد سكالوني الحالي مع منتخب الأرجنتين في ديسمبر المقبل، لكن الأداء الذي قدّمه التانغو في المباريات الودية، ووصوله إلى نصف نهائي كأس كوبا أمريكا 2019 عزز حظوظ سكالوني في البقاء مع الأرجنتين.

واتفق مينوتي وتابيا على استمرار سكالوني في قيادة منتخب الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي تنطلق في مارس المقبل.

وتولى سكالوني، البالغ من العمر 41 عامًا، تدريب الأرجنتين خلفًا لخورخي سامباولي عقب انتهاء مسيرة التانغو في كأس العالم 2018، حيث ودع من دور الـ16، بالخسارة 3/4 أمام فرنسا.