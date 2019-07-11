ماتيوس يهاجم رئيس بايرن ميونخ بسبب ديمبلي

يرى قائد ألمانيا السابق لوثر ماتيوس أن تفكير رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس في التعاقد مع عثمان ديمبلي يفقده مصداقيته.

وقال ماتيوس لصحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”عندما أفكر في الأداء والمشاكل التي أظهرها ديمبلي مع بروسيا دورتموند ثم برشلونة، لا أرى أي سبب للاعتقاد بأنه سيتصرف بشكل مختلف في بايرن“.

وأشار قائد منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 1990 في إيطاليا إلى أن هونيس انتقد ديمبلي بشدة عندما أضرب عن تدريبات دورتموند للضغط من أجل انتقاله إلى برشلونة.

وقال: ”كان لأولي هونيس موقف واضح ضد إضراب ديمبلي في دورتموند. إذا واصل بايرن سعيه للتعاقد مع ديمبلي سيفقد مصداقيته“.

ويبدو أن ماتيوس يفضل التعاقد مع مواطنه ليروي ساني جناح مانشستر سيتي بدلًا من ديمبلي، خاصة أنه يعرف بالفعل العديد من لاعبي النادي البافاري لأنه زميلهم في المنتخب.

وقال: ”مع اللاعبين الفرنسيين لا تعرف ما إذا كان بعد عام هل يريد تغيير الدوري مرة أخرى“.

ويحرص بايرن ميونخ على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويرى في ديمبلي لاعبًا مناسبًا في حال رحيله عن برشلونة.