السنغال تُنهي مغامرة بنين وتتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

وضعت السنغال حدًا لمفاجآت بنين في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وحجزت أول مكان بالدور قبل النهائي بفوزها 1-صفر، اليوم الأربعاء، في أول مباراة بتاريخ البطولة تشهد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد والذي ألغى هدفًا لساديو ماني.

وسجل إدريسا جانا جاي هدف اللقاء الوحيد بمساعدة ماني مهاجم ليفربول الذي اخترق دفاع بنين بعد أن صمد لمدة 69 دقيقة.

وألغى حكم الفيديو هدفًا لماني بداعي التسلل، ولم يكن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز محظوظًا في لقطة أخرى بعد أن شتت مدافع تسديدته قبل تجاوز الكرة خط المرمى.

وأكملت بنين، التي لم تحقق أي انتصار في البطولة، اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع أوليفييه فيردون في الدقيقة 83.

وتنتظر السنغال، التي لم تحقق اللقب من قبل، مواجهة تونس أو مدغشقر من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية.

https://twitter.com/beINSPORTS_MENA/status/1149009268739399682