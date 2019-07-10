كل ما تريد معرفته عن مباراة نيجيريا ضد جنوب أفريقيا اليوم في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، إلى استاد القاهرة لمتابعة اللقاء المرتقب بين نيجيريا وجنوب أفريقيا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

وتقام أيضًا اليوم، مباراة أخرى بين منتخبي السنغال وبنين في افتتاح دور الثمانية بالبطولة القارية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة ويسبقها لقاء السنغال وبنين في الساعة 18:00 مساءً.

تُذاع المباراتان عبر قناتي ”بي إن سبورتس 1 و2 ماكس“ و“تايم سبورتس“ البث الأرضي.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في عدة مناسبات بدأت في تصفيات كأس العالم 1994، وتفوق المنتخب النيجيري برباعية نظيفة مع التعادل دون أهداف بعد ذلك، وتقابلا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2000 وفاز المنتخب النيجيري بثنائية دون رد.

واكتسح المنتخب النيجيري برباعية دون رد بدور المجموعات لنسخة 2004 وفي تصفيات كأس العالم 2010 فاز النسور ذهابًا وإيابًا وتعادلا مرتين في تصفيات أمم أفريقيا 2015، ولكن في تصفيات النسخة الحالية تعادلا وفاز المنتخب الجنوب أفريقي في يونيو 2017.

مشوار الفريقين

حل منتخب نيجيريا وصيفًا للمجموعة الثانية بعد الفوز على غينيا وبوروندي والخسارة المباغتة أمام مدغشقر ثم عبور عقبة الكاميرون حامل اللقب في دور الستة عشر، وسجل النسور 5 أهداف واستقبلوا 4 أهداف ويبقى النجم أوديون إيجالو هداف النسور برصيد 3 أهداف.

ونجح منتخب جنوب أفريقيا في التأهل لدور الثمانية بعد أن حل ثالثًا بالمجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام كوت ديفوار والفوز على ناميبيا والخسارة أمام المغرب ثم المفاجأة المدوية بإقصاء منتخب مصر، وسجل البافانا بافانا هدفين فقط في 4 مباريات واستقبلوا مثلهما.

انطلاقة نيجيريا

يأمل منتخب نيجيريا مواصلة انطلاقته التي قدمها في مباراة الكاميرون والصورة الرائعة للنسور خاصة في خط الهجوم، وهو ما أكده المدرب الألماني جيرنوت روهر الذي أشاد بقدرات الفريق، ولكنه طالب باستمرار العمل الجماعي.

يعول روهر على دور إيجالو في قيادة الهجوم وخلخلة دفاعات المنافسين مع سرعات الجناحين موسيس سيمون وأحمد موسى ودور صانع الألعاب الموهوب أليكس إيوبي، ويملك المدرب الألماني قوة هجومية ضاربة على مقاعد البدلاء في وجود صامويل شيكويزي وفيكتور أوسيمين وصامويل كالو.

ويعتمد المدرب الألماني على قدرات وينفريد نديدي الذي يعد ضابط إيقاع خط الوسط، مع وجود خبرات أوبي ميكيل، ويأمل روهر إيجاد حلول للأخطاء الدفاعية التي تظهر باستمرار في المنتخب النيجيري.

مفاجآت جنوب أفريقيا

يراهن منتخب جنوب أفريقيا على استمرار مفاجآته بقيادة مديره الفني البريطاني ستيوارت باكستر الذي قاد الفريق لمرحلة مميزة بعد إقصاء منتخب مصر، ولكن باكستر طالب بإنهاء هذه الأفراح مطالبًا بالعمل الجاد أمام نيجيريا.

ويلعب منتخب جنوب أفريقيا بخطة دفاعية بحتة مع الاعتماد على سرعات المثلث ليبو موتيبا ولورش وبيرسي تاو لإحداث الفارق هجوميًا ويجيد باكستر غلق الأطراف جيدًا.

وقال ربيع ياسين، نجم منتخب مصر الأسبق، لإرم نيوز إن المنتخب الجنوب أفريقي أظهر براعة تكتيكية وأداءً جماعيًا مميزًا في مباراة مصر يجعله خطرًا على أي منافس، موضحًا أن المنتخب النيجيري سيعاني أمام البافانا بافانا.

وأشار إلى أن المباراة لن تكون سهلة، وسيحسمها الأكثر هدوءًا وفاعلية على المرمى، فالفريق النيجيري يملك أسلحة هجومية، ولكنه يعاني ثغرات دفاعية واضحة يجيد منتخب جنوب أفريقيا استغلالها.