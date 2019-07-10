لا يضم ليونيل ميسي.. ”كونميبول“ يعلن عن التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا 2019

كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“ عن التشكيل المثالي لبطولة ”كوبا أمريكا 2019″، التي أقيمت بالبرازيل في الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو.

وانتهت البطولة بفوز البرازيل صاحبة الأرض والجمهور باللقب التاسع في تاريخها، بعد التغلب على بيرو في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي بنتيجة 3-1.

واختارت اللجنة المنظمة للمسابقة القارية أفضل 11 لاعبًا شارك في البطولة، متجاهلة ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، بعد طرده في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام تشيلسي، يوم السبت الماضي، وتصريحاته ضد التحكيم والفساد.

وهاجم ميسي الاتحاد الأمريكي الجنوبي بقوة، بعد نهاية مشوار المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا، كما رفض تسلم الميدالية البرونزية عقب مواجهة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع أمام تشيلي، والتي نال خلالها بطاقة حمراء، وفاز بها المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

وقال ميسي إنه رفض الصعود للمنصة وتسلم ميداليته كي لا يشارك في ”فساد كونميبول“ كما اتهم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بتهيئة الأمور لمصلحة تتويج المنتخب البرازيلي بلقب كوبا أمريكا بين جماهيره.

Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL

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Este é o time ideal da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, selecionado pelo Grupo de Estudo Técnico (GET) da @CONMEBOL pic.twitter.com/nhxYSMFODe — Copa América (@CopaAmerica) July 9, 2019

وضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: أليسون (البرازيل).

الدفاع: تراوكو (بيرو)، تياغو سيلفا (البرازيل)، خوسيه خيمينيز (أوروغواي)، داني ألفيس (البرازيل).

الوسط: آرثر (البرازيل)، باريديس (الأرجنتين)، أرتورو فيدال (تشيلي).

الهجوم: خاميس رودريغيز (كولومبيا)، باولو جيريرو (بيرو)، إيفرتون (البرازيل).