الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السنغال ضد بنين اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يواجه المنتخب السنغالي نظيره بنين، مساء اليوم الأربعاء، بملعب ”الدفاع الجوي“، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

وحجز منتخب السنغال مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية بعدما حقق فوزًا صعبًا على أوغندا بهدف دون مقابل، بينما فازت بنين على المغرب بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي 1\1.

وتشهد منافسات الدور ربع النهائي غياب العديد من المنتخبات البارزة بعد خروج المنتخب المصري وحامل اللقب المنتخب الكاميروني إضافة إلى المغرب وغانا. والمنتخبات الأربعة كانت مرشحة بقوة للمنافسة على اللقب الأفريقي، إضافة إلى وداع كل من مالي وأوغندا وغينيا والكونغو.

وستكون مباراة السنغال وبنين هي الأولى في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تشهد استخدام تقنية الفيديو ”VAR“، بعدما اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، استخدام تلك التقنية في النسخة الحالية من المسابقة القارية بداية من الدور ربع النهائي.

ويتطلع منتخب السنغال لمواصلة عروضه القوية في البطولة بإقصاء بنين، في الوقت الذي لن تكون فيه مهمة ”أسود التيرانغا“ سهلة في الوصول للدور نصف النهائي، لاسيما أن منتخب بنين يسعى جيدًا لإعادة كتابة التاريخ.

وجمعت ثلاث مواجهات من قبل بين الفريقين، الأولى كانت في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2002 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، والثانية في التصفيات ذاتها وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف، والثالثة في 2008 وكانت ودية وانتهت بفوز السنغال بهدفين مقابل هدف.

وشارك منتخب السنغال، في بطولات كأس أفريقيا 14 مرة، في أعوام 1965 و1968 و1986 و1990 و1992 و1994 و2000 و2002 و2004 و2006 و2008 و2012، وكانت أفضل نتيجة سابقة له هي احتلال المركز الثاني في 2002 .

أما منتخب بنين، الملقب بالسناجب، فشارك في كأس أفريقيا ثلاث مرات من قبل، في أعوام 2004 و2008 و2010، ولم يسبق له أن تخطى دور المجموعات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

مباراة السنغال وبنين تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وهي مذاعة عبر البث الأرضي لقناة ”تايم سبورتس“ على التلفزيون المصري، وفضائيًا عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR، ويعلق عليها علي محمد علي.