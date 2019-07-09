السنغال ضد بنين.. ”السناجب“ يطمحون لأول انتصار لهم في كأس الأمم الأفريقية لمواصلة المفاجآت

ستكون بنين مطالبة بتحقيق أول انتصار لها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ”دور الثمانية“ عندما تواجه السنغال الأعلى تصنيفًا بين منتخبات البطولة، غدًا الأربعاء.

وستخوض بنين مباراتها رقم 14 في أربع مشاركات بالبطولة أمام السنغال، لكنها لم تحقق أي انتصار حتى الآن.

وبلغت بنين دور الثمانية بعد ثلاثة تعادلات في دور المجموعات لتصعد إلى أدوار خروج المغلوب ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثالث ثم تعادلت مع المغرب 1-1 قبل أن تتفوق بركلات الترجيح في دور الـ16.

وقال ميشيل دوسوييه، مدرب بنين: ”الأمر الإيجابي أننا لم نخسر أي مباراة مع الأخذ في الاعتبار أسماء المنتخبات التي واجهناها حتى الآن“.

ولفتت بنين الأنظار بتعادلها 2-2 مع غانا في أول لقاء، وضمنت بلوغ أدوار خروج المغلوب حين فرضت التعادل بدون أهداف على الكاميرون حاملة اللقب. وشاركت الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا في كأس الأمم من قبل في 2004 و2008 و2010 وخسرت ثماني مرات في تسع مباريات.

وكان التعادل 2-2 مع موزمبيق في نسخة 2010 نقطة الضوء الوحيدة في مسيرتها، لكنها أظهرت في البطولة الحالية حجم التطور الذي حققته خلال تسع سنوات.

وشدد دوسوييه في مؤتمر صحفي قبل اللقاء، على أن أي نتيجة إيجابية جديدة لا يمكن اعتبارها مفاجأة الآن.

وقال: ”بالتأكيد لم يعد وصف المفاجأة مناسبًا ولم نصل إلى هذه المرحلة بالصدفة بل اكتسبنا الاحترام ويجب أن تتوخى السنغال الحذر“.

وأضاف: ”حصلنا على ثقة إضافية بسبب النتائج التي حققناها، لكن لا يجب أن نشعر بالغرور، وأنا أثق في اللاعبين وفي تجنبهم هذا الشعور“.

وتفقد بنين جهود المخضرم خالد أدينون مدافع أميان الفرنسي، الذي نال بطاقة حمراء أمام المغرب، لكن ستستعيد مهاجم هدرسفيلد تاون ستيف موني العائد من الإيقاف.

وتابع دوسوييه: ”نعرف أننا أمام تحد كبير ضد أحد أفضل فرق القارة ومرشح للقب، لكن الضغط الأكبر سيكون على السنغال.

”لسنا من المرشحين منذ بداية البطولة ولم نصبح من المرشحين بين عشية وضحاها“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة بنين والسنغال في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة ”تيم سبورتس“ على البث الأرضي المصري، وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR.