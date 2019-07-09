نيجيريا كثيرة الأخطاء تصعب الأمور على نفسها في كأس الأمم الأفريقية

عندما تأخر مدرب نيجيريا جيرنوت رور عن المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، لأن سائقه ضل الطريق، فهذا عكس مسيرة فريقه في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر، فهي جيدة بشكل عام، لكن يشوبها كثير من الأخطاء.

وتخطت نيجيريا هزيمة مفاجئة 2-صفر أمام مدغشقر في دور المجموعات ووصلت إلى دور الثمانية بفوز مثير 3-2 على غريمتها الكاميرون لتضرب موعدًا مع جنوب أفريقيا يوم الأربعاء، لكن يسود شعور بأن فريق ”النسور الخضراء“، الفائز باللقب في 2013 والذي فشل في التأهل للنهائيات في 2015 و2017، كان يمكن أن يسهل الأمور على نفسه.

وقال الألماني رور للصحفيين مبررًا وصوله المتأخر: ”السائق لم يجد البوابة رقم خمسة، عادة نصل في الموعد المحدد، ولكن هذه المرة لم نتمكن من ذلك“.

وتضررت نيجيريا من سلسلة إصابات خلال مشوارها، لكن رور قال لأول مرة منذ وصوله إلى مصر إن جميع اللاعبين وعددهم 23 في جاهزية بدنية.

وأضاف: ”كل شيء محتمل في كأس الأمم، هناك الكثير من المفاجآت والأخطاء، وخاصة الفردية بسبب الضغط الهائل على اللاعبين، ولتجنب هذه الأخطاء يجب ألّا نكرر بعض الهفوات“.

ومن بين هذه الأخطاء أهدت نيجيريا هدفًا إلى مدغشقر عندما مرر جون أوجو إلى ليون بالوجن، لكن قطعت الكرة منه وجاء منها الهدف الأول، كما ظهر الدفاع متواضعًا خلال الفوز 3-2 على الكاميرون وسمح أولالوا أينا للمهاجم نجي كلينتون بهز الشباك.

لكن رور، الذي جلب الاستقرار خلال عامين بمنصبه إلى تشكيلة معروف عنها إثارة الجدل، لم يلق باللوم على فريقه.

وأوضح: ”هدف مدغشقر خطأ أولا أينا أمام الكاميرون جزء من اللعبة.. في فريقنا يمكن الاعتذار عند ارتكاب خطأ ثم العمل على التحسن في المباراة القادمة“.

وتابع ”من الجيد رؤية الأهداف التي تهز شباكنا، وهي لا تأتي من أخطاء بسبب منظومتنا الخططية وإنما من هفوات فردية ويجب أن نتسامح مع ذلك“.

ويوجد أمر آخر يدعو للقلق، وهو مستوى الحارس دانييل أكبي المنتمي لفريق كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا بعد أن ظهر بأداء غير ثابت في بعض المباريات.

وقال رور: ”أثق فيه وفي قدراته وهو الحارس المناسب لهذه المباراة“.