داني ألفيس يهاجم صديقه ليونيل ميسي.. تعرّف على السبب

انضم داني ألفيس إلى لاعبي البرازيل الذين هاجموا ليونيل ميسي عقب تصريحاته التي اتهم خلالها اتحاد أمريكا الجنوبية بالانحياز للبرازيل خلال بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها وتوجت بلقبها.

وأبلغ قائد الأرجنتين الصحفيين عقب طرده خلال الفوز على تشيلي لاحتلال المركز الثالث في البطولة: ”لا ينبغي أن نكون جزءًا من هذا الفساد. لم يظهروا لنا أي احترام طيلة البطولة. المحزن أن الفساد والحكام لا يسمحون للناس بالاستمتاع بكرة القدم، لقد أفسدوها“.

وأضاف: ”أعتقد أن البطولة منحازة للبرازيل. أتمنى ألّا يفعل حكم الفيديو المساعد والحكام شيئًا في المباراة النهائية وأن تنجح بيرو في التنافس؛ لأنها تمتلك الفريق الذي يمكنه ذلك رغم أنني أعتقد أن الأمر صعب“.

وجاءت تعليقات ميسي بعد خسارة الأرجنتين بهدفين نظيفين أمام غريمتها التقليدية البرازيل في الدور قبل النهائي الذي شهد عددًا من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وأثارت تعليقات ميسي غضب أبطال كوبا أمريكا ليردوا عليه تباعًا، لكن داني ألفيس زميله السابق في برشلونة قال في مقابلة مع شبكة ”غلوبو سبورت“ البرازيلية، إن قائد برشلونة الحالية يفقد تركيزه في حال عدم لمس الكرة لمدة قصيرة.

وأضاف: ”إذا لم يلمس ميسي الكرة لمدة دقيقتين ينفصل تمامًا عن المباراة. حينما كنت ألعب معه ارتبطنا كثيرًا داخل وخارج الملعب. كنت أهاجم كثيرًا وأمرر له الكرات وذلك بتعليمات من المدرب بيب غوارديولا، لكن عندما لا تصل له الكرة تقل خطورته“.

وتوجت البرازيل باللقب بالفوز على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية، يوم الأحد الماضي، في استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.