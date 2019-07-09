السنغال تخشى انتفاضة بنين في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

يصطدم المنتخب السنغالي غدًا الأربعاء، بنظيره البينيني في دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

ويخشى المنتخب السنغالي مفاجآت بنين بعدما أطاحت الأخيرة بنظيرتها المغرب من ثمن النهائي بركلات الترجيح، لذا فإن ”أسود التيرانغا“ سيخوضون اللقاء بنوع من الحذر.

وسيكون ساديو ماني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي هو الورقة الرابحة في صفوف منتخب ”أسود التيرانغا“، وبجانبه يبرز أيضًا الثنائي الهجومي مباي نيانغ وإسماعيل سار، حيث يعتبران من العناصر الأساسية في صفوف الفريق.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب بنين اللقاء تحت قيادة مدربه الفرنسي دوساييه وكله حلم وطموح لانتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي؛ لذا فإنه سيخوض اللقاء بكامل قوته الضاربة.

وستكون مباراة الغد هي أول مباراة بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث لم يسبق لهما أن لعبا مع بعضهما بعضًا من قبل.

كما تعتبر المباراة هي الرابعة في تاريخ المواجهات التي جمعت بين المنتخبين، حيث سبق لهما أن التقيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال عام 2002، وتعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما، قبل أن تفوز السنغال إيابًا بهدف دون رد.

كما لعبا بعدها مباراة ودية وتمكن المنتخب السنغالي من تحقيق الفوز بهدفين لهدف وقتها.