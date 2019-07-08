ويلفريد زاها يقود ساحل العاج للفوز على مالي ومواجهة منتخب الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

سجل ويلفريد زاها هدفًا متأخرًا ليقود ساحل العاج للفوز 1/0 على مالي في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، الاثنين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، جاء هدف زاها، الوحيد في المباراة، في الدقيقة 75، مستغلًا هفوة في دفاع مالي.

وصعد منتخب ساحل العاج إلى ربع النهائي، حيث يلاقي منتخب الجزائر في قمة نارية واعدة.

وتقام مباراة الجزائر وساحل العاج يوم الخميس 11 يوليو.

وتختتم مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بمواجهة تونس مع غانا مساء.