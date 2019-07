رسميًا.. دوشان تاديتش يجدد عقده مع أياكس (صورة)

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، الإثنين، رسميًا، تجديد عقد لاعبه الصربي دوشان تاديتش حتى العام 2023.

وأوضح أياكس في بيان نشره على حسابه على موقع ”تويتر“، أنه اتفق مع تاديتش على تمديد عقده لعام واحد، لينتهي صيف العام 2023، بدلًا من 2022.

وشارك تاديتش، البالغ من العمر 30 عامًا، في 56 مباراة مع أياكس الموسم الماضي، سجل فيها 36 هدفًا.

ولم يكشف أياكس عن التفاصيل المالية للصفقة، علمًا أن اللاعب انضم إلى أياكس صيف العام 2018، قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي.

وكان تاديتش أحد العناصر الأساسية في تشكيلة أياكس الموسم الماضي، عندما أحرز لقب الدوري الهولندي، وسجل في المسابقة 26 هدفًا، ليحرز لقب الهداف مع لوك دي يونف لاعب آيندهوفن، إلى جانب تتويج أياكس بكأس هولندا، والصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

A true artist is never done. ????#ExtendingTadic pic.twitter.com/d7f4faUBMj

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2019