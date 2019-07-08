رومنيغه: بايرن ميونخ في انتظار الصفقة المحفزة

قال كارل-هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن فريقه ينتظر أول صفقة كبيرة في فترة الانتقالات الحالية بأوروبا للاندفاع في اتجاه تعزيز تشكيلته قبل بداية الموسم الجديد.

وضم بايرن ميونخ بنجامين بافارد ولوكاس هرنانديز ثنائي منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018، لكن جماهير الفريق تريد ضم المزيد من اللاعبين الجدد حتى يمكنها منافسة أكبر الأندية الأوروبية في دوري الأبطال، الذي فاز به بايرن ميونخ لآخر مرة العام 2013.

وقال رومنيغه للصحفيين خلال التقديم الرسمي للمدافع هرنانديز: ”اليوم هو الثامن من يوليو. أعرف أن الصبر ليس من السمات المميزة للجماهير أو الرأي العام“.

وأضاف: ”سوق الانتقالات مفتوح حتى الثاني من سبتمبر. ما زلنا على استعداد لضم ما يوصف بلاعب كبير. حتى الآن، لم نصل للصفقة الكبيرة التي يمكن أن تؤدي للتأثير المحفز“.

وفاز بايرن ميونخ بالثنائية المؤلفة من الدوري وكأس ألمانيا الموسم الماضي، لكنه لم يتجاوز دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وقال رومنيغه: ”نحن في الانتظار وجميع الأندية تنتظر أول صفقة كبيرة. هذا سيؤدي للمزيد من صفقات الانتقال الكبيرة. نحن في موقف جيد ونتمتع بالصبر“.

وسيستهل بايرن ميونخ موسم دوري الدرجة الأولى الألماني في 16 أغسطس المقبل أمام هيرتا برلين.

وأضاف رومنيغه: ”أتفهم أن الناس تتوقع صفقة انتقال كبيرة يبرمها بايرن ميونخ. لكنني لست متوترًا على الإطلاق. لا يزال هناك شهران متبقيان“.

وواصل: ”ما زلنا نمتلك تشكيلة في غاية التنافسية. أهدافنا لن تكون محدودة“.

”Der #FCBayern ist einer der besten Vereine der Welt. Sie kämpfen jedes Jahr um die Meisterschaft, um den Pokal und auch in der @ChampionsLeague sind sie immer präsent. Das weiß jeder in ganz Europa.“ #MiaSanMia pic.twitter.com/MUioWrURmw — FC Bayern München (@FCBayern) July 8, 2019

”Ich werde auf jeden Fall alles dafür geben, dass ich so schnell wie möglich mit der Mannschaft um die Meisterschaft kämpfen kann. Ich werde unsere Farben auf dem Platz verteidigen.“ ????⚪ @LucasHernandez #MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/dDjtuBMq6f — FC Bayern München (@FCBayern) July 8, 2019