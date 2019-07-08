داني ألفيس يرد على ليونيل ميسي بعد تتويج البرازيل بكوبا أمريكا

ردّ المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس، على اتهامات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوز السامبا على التانغو في نصف النهائي، وفوز الأرجنتين على تشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونقلت قناة ”TyC“ الأرجنتينية، عن ألفيس، الذي اختير أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2019، قوله: ”إنه يوم مميز بالنسبة لنا، ونركز على الاستمتاع به.. لا يمكنني القول إنني أتفق مع ما قاله ليونيل ميسي“.

وأضاف ألفيس ”عملنا بقوة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، أتفهم حالة الغضب والاستياء عند ميسي.. لكنني لا أشاركه الرأي بأن هذا التتويج تم شراؤه، قدمناه مجهودًا رائعًا لتحقيق البطولة“.

وتغلب المنتخب البرازيلي 2/0 على الأرجنتين في نصف النهائي، في مباراة مثيرة تحكيميًا، وتعرض حكم المباراة لانتقادات شديدة، في حين اتهم ميسي اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“ بالفساد، وجدد اتهاماته بعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بالقول إن النسخة الحالية من كوبا أمريكا مجهزة للبرازيل، علمًا أن ميسي طُرد ضد تشيلي.

والأكيد أن تصريحات ميسي لن تمر مرور الكرام، إذ كشفت صحيفة ”ميرور“ أن اتحاد ”كونميبول“ قد يوقف ميسي لمدة عامين، في حين تردد أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد يطلب المشاركة في البطولة الأوروبية، وهو ما نفاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“.

وفشل ميسي مجددًا في التتويج بلقب دولي مع الأرجنتين، حيث خسر 3 نهائيات في كوبا أمريكا (2007، و20015، و2016)، كما خسر أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014.