مباراة البرازيل ضد بيرو.. داني ألفيس يعود بالزمن إلى الوراء ليضيف المزيد من الألقاب إلى حصيلته

كانت يدا داني ألفيس، قائد البرازيل، مليئتين بالألقاب، مساء الأحد، بعدما قاد فريقه للفوز 3-1 على بيرو في نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، وحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة متفوقًا على أقرانه رغم أن عمره 36 عامًا.

وحصد الظهير الأيمن بطولته الـ40 كلاعب محترف بعدما رفع كأس كوبا أمريكا في سماء ريو دي جانيرو محاطًا بزملائه السعداء، وكانت بصماته موجودة على الانتصار.

وكان ألفيس جزءًا من دفاع البرازيل الصلب الذي استقبل هدفًا واحدًا في ست مباريات – من ركلة جزاء نفذها باولو جيريرو في النهائي – ومنح خط وسط فريقه طاقة إضافية بانطلاقاته الحادة للأمام طيلة البطولة.

وكان هدفه في الفوز الساحق 5-صفر على بيرو في دور المجموعات برهانًا على لياقته الرائعة إذ انطلق من عند خط منتصف الملعب وتبادل الكرة مع زملائه قبل أن يسدد في سقف المرمى.

كما قدم لمحة رائعة في الدور قبل النهائي ضد الأرجنتين، إذ راوغ لياندرو باريديس قبل أن يمرر إلى روبرتو فيرمينو وهو ينظر للجهة الأخرى في لعبة خدعت نيكولاس تاليافيكو وأدت إلى هدف غابرييل جيسوس الأول.

40x DANIEL ALVES! O maior papa-títulos da história do futebol está passando pela sua timeline! ???????? #CopaAmerica #BRAxPER pic.twitter.com/nwknLH8Bkm — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) July 7, 2019

وألفيس، الذي أخذته مسيرته المليئة بالألقاب من مسقط رأسه في باهيا إلى إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، غير مرتبط بناد بعد نهاية عقده مع بطل فرنسا.

ورغم وجوده في عمر يفكر فيه أغلب اللاعبين في الاعتزال، فمن المفترض ألا يكون هناك أي عجز في الأندية التي ترغب في ضمه بعدما استعاد الأيام الخوالي.

وأثار أداؤه الدهشة في البرازيل، لكن ألفيس قال عشية المباراة النهائية، إن أسباب ثبات مستواه في غاية البساطة.

وقال: ”إذا كنت تحترم مهنتك وتعتني بنفسك فمن السهل الحفاظ على مستواك.

”بعض الناس يشعرون بالدهشة بسبب أدائي هنا، لكن أنا لا“.

وتضمنت البطولات التي حققها ألفيس كلًّا من:

إشبيلية:

الدوري الأوروبي مرتين.

السوبر الأوروبي مرة.

كأس ملك إسبانيا مرة.

كأس السوبر الإسباني مرة.

برشلونة:

الدوري الإسباني 6 مرات.

كأس ملك إسبانيا 4 مرات.

كأس السوبر الإسباني 4 مرات.

دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

كأس العالم للأندية 3 مرات.

كأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

يوفنتوس:

الدوري الإيطالي مرة.

كأس إيطاليا مرة.

باريس سان جيرمان:

الدوري الفرنسي مرتين.

كأس الأبطال الفرنسي مرتين.

كأس فرنسا مرة.

كأس الرابطة الفرنسية مرة.

البرازيل:

كوبا أمريكا مرتين.

كأس القارات مرتين.