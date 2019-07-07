شاهد.. احتفال جنوني لرئيس مدغشقر بتأهل منتخب بلاده التاريخي في كأس أمم أفريقيا (فيديو)

احتفل رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجوليناز، بتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ8 بكأس أمم أفريقيا 2019، لأول مرة في تاريخه، بطريقة هيستيرية، وذلك فور إهدار لاعب الكونغو الديمقراطية ركلة الجزاء الأخيرة.

وعبر أندريه عن مساندته لمنتخب بلاده، ليبدو كأنه مشجع متعصب، وتفاعل مع جميع الكرات الخطرة لمدغشقر واحتفل بالهدفين بطريقة هيستيرية أيضًا.

وكان رئيس مدغشقر قد وصل إلى مصر، اليوم الأحد، على متن أكبر طائرة في العالم تسع لـ 800 راكب قادمة من بلاده، وعليها حوالي 500 مشجع، لمؤازرة منتخب بلادهم في مباراته أمام الكونغو الديمقراطية.

وتأهل منتخب مدغشقر إلى دور الثمانية ”ربع النهائي“ لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في دور الـ16، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية بالتعادل الإيجابي 2-2.