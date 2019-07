أهدف مباراة البرازيل وبيرو.. 1/2 لراقصي السامبا (فيديو)

أحرز إيفرتون مهاجم المنتخب البرازيلي هدف فريقه الأول في شباك بيرو، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل.

وفي الدقيقة 15 قابل إيفرتون عرضية زميله وسدّد قوية محرزًا هدف التقدم للسامبا.

ويسعى المنتخب البرازيلي إلى تحقيق الفوز باللقب القاري في مواجهة طموح فريق بيرو الباحث عن تحقيق الفوز باللقب أيضًا، بعد أن قدّم مفاجآت قوية في البطولة.

وتعادل المنتخب البيروفي في الدقيقة 44 عن طريق ركلة جزاء نفذها باولو غيريرو.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح غابرييل غيسوس في التقدم لراقصي السامبا مرة أخرى بعدما انفرد بحارس بيرو وأدوع الكرة في الشباك.

