حكم مباراة الأرجنتين ضد تشيلي يكشف سبب طرد ليونيل ميسي وغاري ميديل يدافع عن البرغوث (فيديو)

كشف ماريو دياز دي فيفار، حكم مباراة الأرجنتين ضد تشيلي، سبب طرد ليونيل ميسي، قائد التانغو، أمس السبت، في المباراة التي جمعت المنتخبين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن دي فيفار قوله: ”ميسي وجّه للمنافس (غاري ميديل) ضربة قوية بالكتف أثناء تواجد الكرة خارج الملعب“.

وأضاف ”طرد جاري ميديل؟ وجّه بضربات وحشية بالصدر والذراع ضد ميسي، قبل أن يتم احتواء الموقف من قبل زملائه“.

وطرد الحكم القادم من باراغواي النجمين ميديل وميسي في الدقيقتين 36، و37، علمًا أن المباراة انتهت بتفوق رفاق ميسي 2/1، ليحرزوا الميدالية البرونزية.

#CopaAmerica ¡SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS!???? EXPULSIÓN A MEDEL Y A LIONEL MESSI. ???????? Argentina 2 – 0 Chile ???????? 38´⏱ EN VIVO Canal 4 ???? TCS GO ???? pic.twitter.com/uZF3tY4vni — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) July 6, 2019

من جهته، يرى جاري ميديل لاعب منتخب تشيلي، أنه وميسي لم يكونا يستحقان البطاقة الحمراء، وقال ميديل، في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“: ”لا أتفق مع ما حدث في المباراة، حيث تعامل حكم المباراة بشكل سيئ للغاية، وكان يجب أن يُشهر لي ولميسي البطاقة الصفراء فقط وينتهي الأمر، لكنه أخطأ بطردنا مباشرة“.

وأضاف ”البطاقات الصفراء الأخرى مثل التي حصل عليها جان بوسيغور، أخرجتنا من المباراة، والحكم سمح للاعبي الأرجنتين بارتكاب الكثير من الأخطاء“.

وواصل ميديل ”أعتقد أن الأرجنتين تأثرت بما حدث ضد البرازيل، وتعرضوا للظلم، ولا أرى ما حدث في هذه المباراة كان صحيحًا، وأشعر بالإعجاب بالأرجنتين، لقد فازوا دائمًا بالألقاب، ونحن أيضًا، المنتخبان عظيمان“.

وأكمل لاعب تشيلي ”جئنا بهدف التتويج بالبطولة، لكن ذلك لم يتحقق، وحققنا أشياءً إيجابية بوجودنا في المربع الذهبي للبطولة“.

وأردف ”لم يكن هناك أمن أثناء طردي أمام الأرجنتين، حيث ألقت الجماهير بعض الأشياء عليّ وقت خروجي من الملعب“.

واختتم بالتعليق عن غياب ميسي عن حفل توزيع جوائز المركز الثالث ”لا أعرف ما الذي كان يُفكر فيه، لكن هذا حقه، ومن الطبيعي أن يكون غاضبًا خاصةً لما حدث ضد البرازيل“.

يشار إلى أن بطولة كوبا أمريكا تختتم مساء اليوم الأحد، عندما يلعب منتخب البرازيل مع بيرو في المباراة النهائية.