ميسي يرفض استلام ميدالية برونزية كوبا أمريكا.. ويصرح: ما حدث في هذه البطولة قلة احترام

رفض ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، الخروج من غرفة ملابس الفريق خلال تسلم ميداليات المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا عقب الفوز على تشيلي، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت.

أحرز المنتخب الأرجنتيني، المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل، بفوزه مساء اليوم السبت، على نظيره تشيلي بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب كورنثيانز.

وسجل سيرجيو أغويرو وباولو ديبالا هدفي الأرجنتين في الدقيقتين (12 و22)، فيما أحرز أرتورو فيدال هدف تشيلي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة (59).

#CopaAmerica | Leo Messi no formó parte de la premiación ¿Te parece correcto su accionar? Participá con #SomosArgentina pic.twitter.com/AnAL894GoT — TV Pública Argentina (@TV_Publica) July 6, 2019

وشهدت المباراة رغم فقدان المنتخبين أمل الفوز باللقب، أحداثًا مثيرة للجدل، أهمها تلقي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البطاقة الحمراء بعد شجار مع التشيلي جاري ميديل الذي طرد من الملعب أيضًا.

وقال ميسي عقب المباراة عن الطرد: ”كان من الممكن أن ينتهي الأمر ببطاقة صفراء للاعبين، لكن مهلاً، قد يكون ما قلته في المباراة الماضية له تأثير، المهم أن الفريق أنهى البطولة بشكل جيد“.

وأضاف: ”ما حدث في هذه البطولة قلة احترام، لا أريد أن أكون جزء منه، كان يمكن للحكم مراجعة لقطة الطرد ولكنه لم يعد للفيديو“.

وتابع: ”سأغادر البطولة بهدوء، ورأسي مرفوع وفخور بهذه المجموعة التي قدمت كل شيء، آمل أن يجدوا الإحترام، هم لديهم الكثير ليقدمونه“.

وأردف: ”اليوم سجلنا الأهداف وهذا يجعل الفريق يلعب بشكل مختلف، اليوم ضد تشيلي وفي مباراة البرازيل لعبنا بشكل جيد“.

وأتم: ”أنا أقول الحقيقة دائماً، هذا الأمر يجعلني هادئ، لا يهم إن كان ما أقوله له تداعيات أم لا، أنا صادق دائماً“.