سبب طرد ميسي في مباراة الأرجنتين وتشيلي بكوبا أمريكا

فسر جمال الشريف، المحلل التحكيمي بقناة ”بي إن سبورتس“، طرد الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة منتخب بلاده ضد تشيلي، مساء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا.

وقال الشريف في تعليقه إنه ”من المُمكن أن ميسي قد شتم اللاعب ومساعد الحكم أخبر الحكم باللاسلكي عن حركة الشفاه“.

وأضاف: ”طرد ميديل صحيح للسلوك المشين، أما ميسي يستحق بطاقة صفراء للسلوك غير الرياضي، إلا لو كان هناك شتائم فستكون هي التفسير الوحيد للبطاقة الحمراء“.

وتلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطاقة حمراء مباشرة، في مباراة منتخب بلاده الجارية أمام تشيلي، بكوبا أمريكا.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني، نظيره التشيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث، لمسابقة كوبا أمريكا، والتي تستضيفها البرازيل.

حكم المباراة عاد لتقنية الـVAR ومن ثم وجه بطاقة حمراء مباشرة لميسي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وجاء ذلك على إثر احتكاك بينه وبين جاري ميديل، مدافع تشيلي.. وقد تلقى ميدل هو الآخر بطاقة حمراء مباشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدفين دون رد، سجلهما سيرجيو أغويرو، وباولو ديبالا.

ووفقًا لشبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن ميسي تلقى ثاني بطاقة حمراء في مسيرته، والأولى في مباراة رسمية.

وتلقى ميسي أول بطاقة حمراء له، بقميص الأرجنتين أيضًا، وكانت في مباراة ودية أمام المجر عام 2005، بينما لم يتلق أي بطاقة حمراء مع برشلونة.