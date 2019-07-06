بيرو تستعين بساحر لجلب الحظ ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

عادة ما تستعين فرق كرة القدم بأطباء نفسيين أو متخصصين لتحفيز اللاعبين، لكن بيرو التي ستخوض نهائي كأس كوبا أمريكا، غدا الأحد، أمام البرازيل استعانت بساحر لمساعدة الفريق.

وأدى الممثل الكوميدي إرنستو كاربيو، لاعب سابق لأحد فرق الهواة لم يحالفه التوفيق ويشتهر باسم الماجو بلومو، عرضًا سحريًا أمام منتخب بيرو لأول مرة قبل المشاركة في كأس كوبا أمريكا 2015.

ومنذ ذلك الحين يراه القائمون على الفريق كفأل حسن حيث احتلت بيرو المركز الثالث ليقرر بعدها الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدرب الفريق دعوته في كل مباراة للترفيه على اللاعبين خلال وقت الفراغ.

وواصلت بيرو إبهار منافسيها بالاستعانة بالماجو حيث تأهلت إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعد 36 عامًا من الغياب وبلغت نهائي كأس كوبا أمريكا لأول مرة منذ عام 1975 حيث ستلتقي مع البرازيل صاحبة الأرض في استاد ماراكانا الشهير، غدًا الأحد.

ويعتقد الجناح كريستيان كويفا كثيرًا في قدرات الماجو لدرجة أنه خاض مباراة تشيلي في قبل النهائي وهو يضع ثماني قطع من الألماس في جوربه الأيمن.

وتغلبت بيرو 3-صفر على تشيلي المتوجة بآخر لقبين للبطولة وذلك بعد أربعة أيام من إقصاء أوروغواي صاحبة 15 لقبًا.

وقال كاربيو لصحيفة ”الموندو“ الإسبانية: ”أعتقد أن الخرافة موجودة في تراث كرة القدم. الفكرة تتركز على إخراج الطاقة والمشاعر الجيدة.

”الحياة هكذا. عندما تكون في حالة مزاجية جيدة الأمور تسير بشكل جيد وأعتقد أن هذا ما يشعره به اللاعبون معي“.

وسحقت البرازيل منتخب بيرو 5-صفر في مباراة الفريقين ضمن دور المجموعات في البطولة الحالية.