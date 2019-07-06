طرد ميسي في مباراة الأرجنتين ضد تشيلي بكوبا أمريكا (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين الأرجنتين وتشيلي، مساء السبت، طرد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعد الاشتباك مع ميدال.

وشهدت الدقيقة 40 اشتباكًا بين ميسي وميدال، ليتخذ حكم اللقاء قرارًا بطرد الثنائي.

#CopaAmerica ¡SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS!???? EXPULSIÓN A MEDEL Y A LIONEL MESSI. ???????? Argentina 2 – 0 Chile ???????? 38´⏱ EN VIVO

Canal 4 ???? TCS GO ???? pic.twitter.com/uZF3tY4vni — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) July 6, 2019

وكان ميسي قد رفع رصيد مشاركاته في كوبا أمريكا إلى 27 مباراة، ليصبح أكثر من شارك بقميص الأرجنتين في تاريخ البطولة.

وأشارت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات إلى أن ميسي تخطى خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة السابق، والذي خاض 26 مباراة.

ويأتي في المركز الثالث خافيير زانيتي برصيد 22 مباراة، وخوسيه سالومون بـ21 مباراة، وهو نفس رصيد أوسكار روجيري.

ويتقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره تشيلي بثنائية أحرزهما أغويرو وديبالا.. في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا.

وخسر منتخب الأرجنتين من نظيره البرازيلي بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي لكوبا أمريكا، فيما تلقى منتخب تشيلي خسارة ثقيلة من نظيره البوروفي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة.

وتعتبر مواجهة الأرجنتين وتشيلي إعادة لنهائي النسخة الماضية لبطولة كوبا أمريكا والتي فاز فيها منتخب لاروخا باللقب.

وتأهل منتخب تشيلي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد تحقيق الانتصار على حساب منتخب كولومبيا بركلات الجزاء، في مباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، وأقيمت بينهما في ساو باولو.

ونجح منتخب تشيلي في حصد 6 نقاط من خلال مشواره في دور المجموعات، بعد تحقيق الفوز أمام المنتخب الياباني برباعية نظيفة في الجولة الأولى، واستطاع أن يحقق الفوز الثاني له أمام منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، وتلقى الهزيمة أمام منتخب أوروغواي في آخر جولات دور المجموعات بهدف دون رد.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل للدور ربع النهائي عن المجموعة الثانية برفقة منتخب كولومبيا، بعد أن حصد أربع نقاط من خلال مشواره في دور المجموعات، جمعها من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراغواي 1 / 1، وحقق الفوز على حساب منتخب قطر في آخر جولات دور المجموعات بنتيجة 2 / 0.