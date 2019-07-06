أهداف مباراة الأرجنتين وتشيلي.. 2-0 لـ“التانغو“ (فيديو)

سجل سيرجيو أغويرو الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في شباك نظيره تشيلي، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا.

وفي الدقيقة 22 يسجل ديبالا الثاني لراقصي التانغو.

وخسر منتخب الأرجنتين من نظيره البرازيلي بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي لكوبا أمريكا، فيما تلقى منتخب تشيلي خسارة ثقيلة من نظيره البوروفي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة.

وتعتبر مواجهة الأرجنتين وتشيلي إعادة لنهائي النسخة الماضية لبطولة كوبا أمريكا والتي فاز فيها منتخب لاروخا باللقب.

تأهل منتخب تشيلي إلى نصف نهائى كوبا أمريكا بعد تحقيق الانتصار على حساب منتخب كولومبيا بركلات الجزاء، في مباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، وأقيمت بينهما في ساو باولو.

ونجح منتخب تشيلي في حصد 6 نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، بعد تحقيق الفوز أمام المنتخب الياباني برباعية نظيفة في الجولة الأولى، واستطاع أن يحقق الفوز الثاني له أمام منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، وتلقى الهزيمة أمام منتخب أوروغواي في آخر جولات دور المجموعات بهدف دون رد.

كان منتخب الأرجنتين قد تأهل للدور ربع النهائي عن المجموعة الثانية برفقة منتخب كولومبيا، بعد أن حصد أربع نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، جمعهم من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراغواي 1 / 1، وحقق الفوز على حساب منتخب قطر في آخر جولات دور المجموعات بنتيجة 2 / 0.