الموعد والقنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والكاميرون في كأس أفريقيا

يصطدم منتخب نيجيريا مع الكاميرون، في إطار منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وتقام مباراة نيجيريا والكاميرون الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

وصعد منتخب نيجيريا إلى ثمن النهائي، بعدما حصد 6 نقاط ليحتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية، في حين حصد منتخب الكاميرون 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وتعود آخر مواجهة بين نيجيريا والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية إلى نسخة العام 2004، وفاز حينها منتخب نيجيريا 2/1 في دور الـ8، لكنهما تواجها مرتين في تصفيات كأس العالم 2018، وفاز منتخب نيجيريا 4/0، قبل أن يتعادلا 1/1 في الإياب.

ومنتخب الكاميرون هو حامل لقب النسخة الأخيرة، التي أُقيمت العام 2017، علمًا أنه حقق اللقب 5 مرات، في حين حقق منتخب نيجيريا اللقب 3 مرات، آخرها العام 2013.