إنفانتينو يهدف إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة بمونديال السيدات إلى 32 فريقًا

أفاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ السويسري غياني إنفانتينو، أنه يهدف إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات من 24 إلى 32 اعتبارًا من مونديال 2023.

وعلى غرار ما حصل في مونديال الرجال الذي سيشارك فيه 48 منتخبًا عوضًا عن 32 اعتبارًا من 2026، قال إنفانتينو إنه سيعمل لرفع عدد المنتخبات المشاركة بمونديال السيدات إلى 32 اعتبارًا من 2023، قائلًا:“لا يجب هدر الوقت، بل يجب العمل، ولا شيء مستحيل، وإذا نظرنا للنجاح الذي حققه مونديال فرنسا الحالي، يجب أن نرى نهائيات أكبر“.

وأضاف إنفانتينو:“المشكلة أنه أمامنا بطولة كأس العالم المقبلة، وبدأنا للتو تقبل ملفات الترشح لاستضافتها على أساس مشاركة 24 منتخبًا، ولهذا السبب علينا أن نتحرك بشكل أسرع، وأن نتناقش بالأمر كمسألة عاجلة، وفي هذه الحالة يجب علينا إعادة فتح تقديم طلبات الترشح“.

وفتح باب الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات 2023 في مارس الماضي، وقد أكدت 10 بلدان رغبتها بتنظيم البطولة، وهي: الأرجنتين، أستراليا، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، اليابان، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، التي أعربت عن رغبتها بأن تتقدم بملف مشترك مع جارتها الشمالية.

وتستضيف فرنسا حاليًا النسخة الثامنة من مونديال السيدات خلال الفترة من الـ 7 يونيو الماضي وحتى الـ7 يوليو المقبل، وتقام المباراة النهائية بين الولايات المتحدة حاملة اللقب وهولندا.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي عن رضاه تمامًا عن نجاح النسخة الثامنة من النهائيات، قائلًا من ليون التي تستضيف المباراة النهائية:“هذه البطولة كانت الأفضل في التاريخ، وكانت هائلة، واستثنائية“.