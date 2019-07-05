مدرب نيجيريا: يجب التخلص من الهفوات الفردية أمام الكاميرون في أمم أفريقيا

قال الألماني جيرنوت رور مدرب نيجيريا إن التخلص من الأخطاء الفردية يمثل أولوية لفريقه في مواجهة الكاميرون حاملة لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في دور الستة عشر غدًا السبت في الإسكندرية.

وتسببت هفوة من المدافع ليون بالوجن في تلقي نيجيريا هدفًا مبكرًا خلال الخسارة المفاجئة 2-صفر أمام مدغشقر في آخر مباريات الفريقين في دور المجموعات.

وبسبب هذه الخسارة تراجعت نيجيريا للمركز الثاني في المجموعة الثانية لتواجه جارتها ومنافستها التقليدية الكاميرون في أول أدوار خروج المغلوب.

وأضاف رور الذي يأمل في أن تتحول الكبوة أمام مدغشقر إلى دافع إيجابي ”أخشى ارتكاب أخطاء فردية وأتمنى ألا تتكرر الهفوات غدًا لأن ذلك سيكلفنا الكثير، مباراة مدغشقر كانت خادعة قليلًا لكن نحن والجماهير تعلّمنا أهمية التواضع“.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن الفريق يريد التعويض بعد خيبة الأمل أمام مدغشقر.

وتابع المدرب الألماني ”كانت هناك بعض التغييرات في تشكيلة الفريق في المباراة الأخيرة لكن الآن سنبدأ المباراة بأفضل تشكيلة أمام الكاميرون لتقديم أقصى ما لدينا وجعل نيجيريا فخورة بالفريق“.

ويوجد تاريخ طويل من الصراعات بين الكاميرون ونيجيريا للهيمنة على اللعبة في القارة لكن الفريق النيجيري له اليد العليا بفوزه بالمواجهة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2018.

وأضاف رور: ”عندما يتردد اسم الفريقين دائمًا ما يطرأ إلى ذهنك شعور بالثأر، ندرك أن الكاميرون فريق قوي للغاية ونأمل أن نصل إلى نقاط الضعف لديه، البطولة الحقيقية تبدأ الآن بالنسبة لنا وقد رأينا المواجهات بالفعل، مباريات دور الستة عشر الثماني صعبة للغاية على الجميع، حتى بالنسبة لمصر وبالطبع لنا“.

وأكد رور أن القائد جون أوبي ميكل سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة.