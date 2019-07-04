مورينيو: نادال سيكون لاعب كرة قدم رائع حال عدم احترافه للتنس

يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، أن الإسباني رافاييل نادال المصنف ثانيًا عالميًا في التنس، سيكون ”لاعبًا رائعًا“ لكرة القدم لو لم يقرر احتراف كرة المضرب ويصبح أحد أعظم اللاعبين على مر العصور.

وأكد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي ومواطنه تشلسي وريال مدريد الاسباني السابق، أن نادال الذي يخوض بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في سعيه لإحراز لقبه الثالث على العشب الإنجليزي، يملك جميع المقومات المطلوبة للنجاح في عالم الكرة المستديرة.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: ”إنه مذهل، كان بإمكانه أن يكون لاعبًا رائعًا لكرة القدم مع قدراته الجسدية، ذهنيته وموهبته“.

وسبق للمدرب البرتغالي أن عمل مع ميغيل آنخل عم رافاييل عندما كان في الطاقم التدريبي لفريق برشلونة الإسباني.

وختم مورينيو قائلًا: ”أنا سعيد لأنه ليس لاعب كرة قدم، في كرة المضرب هو ما هو عليه“.