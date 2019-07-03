فنانة بيروفية حسناء ستمنح ”قبلة خاصة“ لصاحب هدف التأهل لنهائي كوبا أمريكا

وعدت الفنانة البيروفية الحسناء، ستيفاني كايو، بمنح قبلة للاعب الذي يسجل هدف الفوز لبلادها في مرمى تشيلي، في المباراة التي تجمعهما فجر الخميس، ضمن الدور نصف النهائي لـ“كوبا أمريكا”.

وكتبت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء البالغة 31 عامًا في حسابها على موقع ”تويتر“: ”أفكر جديًا بمنح قبلة (مع أخذ الإذن طبعًا) بالمسؤول عن الفوز على تشيلي“.

Estoy pensando seriamente en regalarle un beso ( con permiso respectivo) al responsable de ganarle a Chile este Miércoles. ????????#CopaAmerica2019 — Stephanie Cayo (@Stephanie_Cayo) June 30, 2019

وأثار عرض كايو ردود فعل عديدة، فكتب أحدهم ”لماذا لست لاعب كرة قدم؟“، فيما انتقد آخر بقوله:“هل تعتقدين أن أمرًا مماثلًا يحفز لاعب كرة قدم؟“.

وأكدت كايو على ”إنستغرام“ أنها تريد تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على تشيلي، وبلوغ المباراة النهائية، لمواجهة المنتخب البرازيلي الذي حجز تذكرة النهائي بفوزه على غريمه التقليدي المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين.