تشيلي ضد بيرو في قبل نهائي كوبا أمريكا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام، اليوم الأربعاء، المباراة الثانية في قبل نهائي كأس العالم للسيدات، وكوبا أمريكا بينما تتوقف مباريات كأس الأمم الأفريقية مؤقتا لمدة يومين بعد نهاية دور المجموعات.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الثالث من يوليو/تموز، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس العالم للسيدات:

هولندا VS السويد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

كوبا أمريكا (الخميس4 يوليو):

تشيلي VS بيرو، الساعة 03:30 بتوقيت مكة المكرمة، 02:30 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS HD 1 FR وbeIN SPORTS MAX 3 HD وbeIN SPORTS MAX 4 HD.

الكأس الذهبية (الخميس4 يوليو):

جامايكا VS الولايات المتحدة، الساعة 04:00 بتوقيت مكة المكرمة، 03:00 بتوقيت القاهرة على قناةSport TV 2.