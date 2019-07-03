البرازيل تصعق الأرجنتين بثنائية نظيفة وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا (فيديو)

تأهل المنتخب البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب ”مينيراو“ بنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.

أحرز هدف السامبا الأول اللاعب غابرييل غيسوس فى الدقيقة 20 من الشوط الأول، فيما أحرز روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وصعد منتخب ”السامبا“ إلى النهائي الذي سيقام يوم الأحد القادم، وينتظر الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية بين تشيلي وبيرو.