التشكيل الرسمي لمباراة البرازيل والأرجنتين

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سيلتقي الفائز من قمة الفريقين مع المتأهل من مباراة قبل النهائي الأخرى بين تشيلي حاملة اللقب وبيرو في النهائي يوم الأحد المقبل على إستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.