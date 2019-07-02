التشكيل الرسمي لمباراة البرازيل والأرجنتين

أعلن أدينور ليوناردو باتشي المدير الفني لمنتخب البرازيل، وليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تشكيل الفريقين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.
ويدخل لاعبو السامبا كلاسيكو الكرة اللاتينية مدعمًا بعاملي الأرض والجمهور، من أجل الوصول للنهائي الغائب عنه منذ 12 عامًا.
بينما في الجهة الأخرى، يقود ”ليونيل ميسي“ آمال وطموحات التانغو حتى يفوز باللقب الذي ينتظره منذ عام 1993.
وفي يلي التشكيل الرسمي للفريقين:
تشكيل منتخب البرازيل:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: أليكس ساندرو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – داني ألفيس
خط الوسط: آرثر – كاسيميرو – كوتينيو
الهجوم: فيرمينو – ايفرتون – جيسوس
تشكيل منتخب الأرجنتين:
حراسة المرمى: فرانكو أرماني
الدفاع: تاليافيكو – أوتاميندي – بيزيلا – فويث
خط الوسط: دي بول – باريديس – أكونيا
الهجوم: ميسي – لاوتارو مارتينيز – أغويرو
وسيلتقي الفائز من قمة الفريقين مع المتأهل من مباراة قبل النهائي الأخرى بين تشيلي حاملة اللقب وبيرو في النهائي يوم الأحد المقبل على إستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.