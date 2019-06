القبض على الهولندي ويسلي شنايدر لاعب الغرافة القطري يرقص مخمورا فوق سيارة (فيديو)

ألقت الشرطة الهولندية القبض على ويسلي شنايدر، لاعب الغرافة القطري الحالي ونجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق، بعدما أتلف سيارة خلال رقصه فوقها مخمورًا.

ووفق ما ذكرته صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن اللاعب رقص وهو مخمور فوق سقف سيارة ما تسبب في تلفيات بقيمة 5.4 ألف جنيه إسترليني.

وأفرجت السلطات الهولندية عن شنايدر بعد دفعه مبلغًا بقيمة 5382 جنيه إسترليني بعد اتفاقه مع صاحب السيارة التالفة.

ونشرت صحف هولندية صورًا للنجم الهولندي وهو يقوم بالرقص فوق السيارة وهو في غير وعيه، وذهبت بعض القصص لتؤكد أنه قام بالتبول على السيارة أولًا.

Wesley Sneijder has reportedly been arrested for being drunk and jumping on top of a car ????

Unconfirmed reports say that he was heard shouting ‘Ohhh f**king football friend’ ????????#Sneijder #Inbetweeners pic.twitter.com/pxKr8LiHAC

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) June 29, 2019