مباراة أوروغواي وبيرو.. احتفال مشين من اللاعب لويس أدفينكولا على طريقة دييغو سيميوني (فيديو)

احتفل لويس أدفينكولا، لاعب منتخب بيرو، على طريقة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، المشينة، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على أوروغواي، يوم السبت، في كوبا أمريكا.

وساهم أدفينكولا في إحراز ركلة جزاء مهمة لفريقه ليقوم بالاحتفال المشين على طريقة سيميوني، غير الأخلاقي، أمام يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين 20 فبراير الماضي ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز أتلتيكو مدريد 2-0.

وقرر الإتحاد الأوروبى ”يويفا“ تغريم سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، آنذاك 20 ألف يورو عقب احتفاله غير المنضبط بعد الهدف الأول لفريقه أمام يوفنتوس والذي أحرزه خيمينيز فى الدقيقة 78 من أحداث الشوط الثانى قبل أن يضيف دييجو جودين الهدف الثانى فى الدقيقة 83.

يذكر أن سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد قد اعتذر عن احتفاله بهذة الطريقة وأنه لم يقصد توجيه ذلك لأى شخص خلال تصريحاته عقب اللقاء.

وتلقت أوروغواي الحاصلة على لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم 15 مرة صفعة قوية بالخروج من البطولة بعد الخسارة 5-4 أمام بيرو بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف في دور الثمانية، يوم السبت، وإلغاء ثلاثة أهداف لها.

وأهدر لويس سواريز أول ركلة ترجيح لأوروغواي قبل أن ينجح جميع اللاعبين الآخرين في التنفيذ بنجاح وحسم إديسون فلوريس تأهل بيرو إلى الدور قبل النهائي.

وتلعب بيرو ضد تشيلي فيما تلعب البرازيل ضد الأرجنتين في المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي.

وسيطرت أوروغواي على اللعب لكن تم إلغاء أهداف جيورجيان دي أراسكايتا وإدينسون كافاني وسواريز بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وأصبحت أوروغواي ثالث من يودع البطولة بركلات الترجيح بعد باراغواي أمام البرازيل وفوز تشيلي على كولومبيا.

ولا يتم العمل بنظام الوقت الإضافي في دور الثمانية في كوبا أمريكا لكن ذلك سيحدث في الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.

أحرز ضربات الترجيح لبيرو، باولو غيريرو وراؤول رويدياز ويوشيمار يوتون ولويس أدفينكولا وإديسون فلوريس.

فيما سجل لأوروغواي كل من، أدينسون كافاني وكريستيان ستواني ورودريغو بيتانكور ولوكاس توريرا، وأهدر لويس سواريز.