مباراة أوروغواي وبيرو.. سواريز ينهمر في البكاء بعد وداع كوبا أمريكا (صور وفيديو)

دخل لويس سواريز في نوبة بكاء شديدة بعد تسببه في خروج منتخب أوروغواي من كوبا أمريكا أمام بيرو، مساء اليوم السبت، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وتأهل منتخب بيرو لقبل نهائي بطولة كوبا أمريكا بالإطاحة بالعريق أوروغواي، وتفوق المنتخب البيروفي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ليتأهل لملاقاة شيلي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين.

وأضاع لويس سواريز الركلة الأولى لأوروغواي وسجل زملائه الأربعة كافاني وستواني وبنتانكور ولوكاس توريرا، بينما سجل منتخب بيرو ركلاته الخمس بنجاح بأقدام جيريرو ورويدياس ويوتون وأدفينكولا وفلوريس.

شهدت المباراة سيطرة كبيرة من جانب أوروغواي مع ضغط هجومي متواصل، وكان الشوط الأول متوسط المستوى من الجانبين، وإن كانت الخطورة الأكبر من أوروغواي التي أهدر لاعبوها العديد من الفرص.

في الشوط الثاني، كشر منتخب أوروغواي عن أنيابه وسط تراجع كبير من المنتخب البيروفي خوفًا من تلقي شباكه لهدف، ويكاد لم يظهر الهجوم البيروفي سوى في كرة واحدة، فيما كان الضغط كبيرًا من أوروغواي.

ورغم الضغط الكبير من أوروغواي لم ينجح في تسجيل أية أهداف، ليلجأ المنتخبان لضربات الترجيح، التي تبتسم لبيرو وتفوز بنتيجة 5-4.

بهذه النتيجة، تحددت ملامح مباراتي نصف النهائي، وستجمع الأولى البرازيل مع الأرجنتين، والثانية تشيلي مع بيرو.