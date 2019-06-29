بيرو تعبر أوروغواي بركلات الترجيح وتتأهل إلى قبل نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

صعد منتخب بيرو إلى قبل نهائي بطولة كوبا أمريكا بالإطاحة بمنتخب أوروغواي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

تفوق المنتخب البيروفي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ليتأهل لملاقاة شيلي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين.

أدار مدربا الفريقين المباراة بفكر مختلف، حيث لجأ أوسكار تاباريز المدير الفني لأوروغواي لخطة 4-4-2، وأحكم فريقه السيطرة تماما على شوطي اللقاء، سواء على مستوى الاستحواذ أو خلق الفرص.

ركلات الترجيح كاملة لـ مباراة بيرو والاورقواي 5-4 بتعليق جواد بده ????❤️.

– مشاهدة ممتعه لـ الجميع

#CopaAmerica pic.twitter.com/Vb9H7m2THg — عز (@MnbrMadrid5) June 29, 2019

إلا أن المنتخب الأوروغوياني أضاع أكثر من فرصة لقتل اللقاء خاصة في أول نصف ساعة بثلاث محاولات مؤكدة لكل من لويس سواريز وإدينسون كافاني الذي أطاح بالكرة خارج المرمى الخالي، بينما ألغى الحكم هدفا سجله جورجيان دي أراسكايتا بداعي التسلل.

أضاع لويس سواريز الركلة الأولى لأوروغواي وسجل زملائه الأربعة كافاني وستواني وبنتانكور ولوكاس توريرا، بينما سجل منتخب بيرو ركلاته الخمس بنجاح بأقدام جيريرو ورويدياس ويوتون وأدفينكولا وفلوريس.