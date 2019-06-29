موريتانيا تحصد نقطة تاريخية بالتعادل مع المنتخب الأنغولي في كأس الأمم الأفريقية

دخل المنتخب الموريتاني اليوم السبت، تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من أوسع الأبواب بالحصول على أول نقطة في المشاركة الأولى له بالعرس القاري.

وتعادل المنتخب الموريتاني سلبيًا مع نظيره الأنغولي في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من البطولة القارية المقامة في مصر.

وكان منتخب مالي قد تعادل الجمعة مع تونس بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر مالي الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن منتخبي تونس وأنغولا، وأخيرًا موريتانيا برصيد نقطة واحدة.

ويعد تعادل اليوم هو التعادل السلبي الأول في النسخة الحالية للبطولة القارية.

وجاءت المباراة فقيرة في المستوى الفني والبدني من جانب لاعبي الفريقين حيث أضاع اللاعبون عدة فرص سهلة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص من الجانبين، حيث أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لأنغولا في الدقيقة 90 سجله جيرالدو لسقوطه في مصيدة التسلل، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.