نابي كيتا يتحدث عن إصابته واحتمال غيابه عن مباراة غينيا ضد بوروندي في كأس الأمم الأفريقية

كشف نابي كيتا، لاعب وسط ليفربول وقائد منتخب غينيا، عن احتمالية غيابه عن مباراة فريقه ضد بوروندي في كأس الأمم الأفريقية، بسبب إصابته.

ويواجه المنتخب الغيني نظيره البوروندي، مساء غد الأحد على ملعب ”السلام“، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية في أمم أفريقيا.

وقال كيتا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”أتيت للمشاركة في أمم أفريقيا، بعدما شعرت بتحسّن كبير مع ليفربول، على الرغم من أنني لم أكن لائقًا 100%“.

وأضاف: ”بالأمس لقد جاء لي طبيب من ليفربول من أجل رؤيتي، ولكن على أي حال، هناك حصة تدريبية اليوم، وبعد ذلك سنرى“.

وتابع: ”كرة القدم في أفريقيا تتطلب جهدًا بدنيًا قويًا، ونحن اللاعبون الأفارقة الذين نلعب في أوروبا نبذل قصارى جهدنا مع منتخباتنا الوطنية، وبالتأكيد لا نرغب في الخروج من الدور الأول“.

وأتم: ”كما قلت أنا لست متأكدًا من إمكانية اللعب غدًا، المدرب سيقرر بعد التدريبات، أنا لا أعاني من أي إصابة، ولم أخرج أمام نيجيريا بسبب الإصابة، لكن لأنني من المفترض ألا ألعب لأكثر من 50 دقيقة“.