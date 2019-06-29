كل ما تريد معرفته عن مباراة الكاميرون ضد غانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يستضيف ستاد الإسماعيلية صِدامًا كرويًا مثيرًا بين منتخبي الكاميرون وغانا، اليوم السبت، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تقام في مصر.

ومباراة الكاميرون وغانا قمة كروية مثيرة بين عملاقي غرب القارة الباحثين عن حصد اللقب القاري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الكاميرون وغانا، اليوم، في كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم السبت، الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم الإثيوبي باملاك تسيمبا في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالبطولة.

وتنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 وتايم سبورتس البث الأرضي.

ترتيب الفريقين وتاريخ المواجهات

يحتل منتخب الكاميرون صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط، وخلفه بنين وغانا برصيد نقطة، ثم غينيا بيساو بلا نقاط.

وسبق أن تقابل منتخبا الكاميرون وغانا 4 مرات في أمم أفريقيا، لم يعرف خلالها البلاك ستارز طعم الفوز، ففي نسخة 1982 انتهى اللقاء بالتعادل، كما تعادلا في نسخة 2000.

وفاز منتخب الكاميرون على غانا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2008، كما فاز الأسود في نصف نهائي نسخة 2017.

الكاميرون.. وأسلحة سيدورف

يبحث منتخب الكاميرون عن تحقيق الفوز على حساب غانا من أجل ضمان التأهل لدور الـ16 بالبطولة، وهو ما أكده المدرب الهولندي كلارنس سيدورف قبل المباراة في المؤتمر الصحفي، موضحًا أنه سيعتمد على الضغط في وسط الملعب والسيطرة على المباراة.

وتبدو أسلحة سيدورف جاهزة لخوض مباراة غانا مع وجود الموهوب إيريك موتينغ الذي يلعب بتحرر كامل في خطة المدرب الهولندي، وأمامه المهاجم توكو إيكامبي مع وجود الجناحين كريستيان باسوجوج وستوشين دجوم.

ويراهن سيدورف على قدرة الثنائي جورج ماندجيك وأندريه أنغوسا على الضغط والاستخلاص في وسط الملعب، مع صلابة رباعي الدفاع يايا بانانا وميشيل نجادوجو وجيوسكيم داوا وأمبرويسي أوينجو والحارس المتألق أندريه أونانا.

غانا.. ومصالحة الجماهير

يسعى منتخب غانا لمصالحة الجماهير بعد التعادل مع بنين بنتيجة 2/2 في الجولة الأولى والعرض المتذبذب الذي قدّمه أبناء المدرب كويسي أبياه، والذي تحدث في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بأنه لا يفكر في التاريخ وتفوق الكاميرون.

ويفتقد منتخب غانا المدافع جون بويي للإيقاف، بينما يعتمد أبياه على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس ريتشارد أفوري وأمامه كيلور أدامز وجوناثا منساه وأندي يادوم وليمور أجبينونو للدفاع، مع ثنائي الارتكاز مبارك وأكاسو وتوماس بارتي، مع ثلاثي صناعة اللعب كريستيان أتسو وتوماس أجيوبونج، مع شكوك حول مشاركة أندريه أيو الذي اشتكى من الإصابة، وربما يشارك بدلًا منه أفري أكواه، بينما يقود الهجوم جوردان أيو.

وقال المدرب المصري شوقي غريب لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة بين الكاميرون وغانا تبدو قوية وحافلة بالندية والتفاصيل المهمة التي سترجح فريقًا على حساب فريق، متوقعًا خروج اللقاء بالتعادل.

وأضاف: ”الكاميرون تملك هجومًا سريعًا ولكن بلا فاعلية، ويعاني المنتخب من غياب قناص مثل فينسنت أبوبكر، ومنتخب غانا يعاني من البطء في نقل الهجمات للأمام“.