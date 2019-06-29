كولومبيا ضد تشيلي.. رقم قياسي لرفاق أليكسيس سانشيز في كوبا أمريكا وكارلوس كيروش يحمل نفسه المسؤولية

حقق منتخب تشيلي رقمًا مميزًا، بعد تجاوزه عقبة كولومبيا وتأهله إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل.

وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لرفاق أليكسيس سانشيز، بالفوز بنتيجة 5/4.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن هذه المباراة شهدت المشاركة الرابعة لتشيلي بركلات الترجيح في بطولة كوبا أمريكا.

وحسم منتخب تشيلي آخر 3 تجارب بركلات الترجيح لصالحه، بعدما تغلب مرتين على الأرجنتين في المباراة النهائية بنسختي 2015 و2016، قبل تجاوز عقبة كولومبيا فجر السبت.

وخسر منتخب تشيلي مرة وحيدة بركلات الترجيح في كوبا أمريكا، وكانت العام 1999 أمام أوروغواي.

ويلعب منتخب تشيلي في نصف النهائي مع الفائز من مباراة بيرو وأوروغواي، علمًا أن نصف النهائي الثاني يجمع منتخبي البرازيل والأرجنتين.

من جهته حمّل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب كولومبيا نفسه مسؤولية الخسارة بركلات الترجيح أمام تشيلي، كما انتقد تقنية الفيديو، رغم أنها حرمت ”لا روخا“ من هدفين.

وقال كيروش عقب المباراة: ”الشخص الوحيد المسؤول عن عدم تأهلنا هو أنا“، وأوضح أن الخسارة بركلات الترجيح ”أمر مؤلم للغاية“.

وأضاف كيروش ”على مدار 100 عام، كان حكم المباراة يقرر ما يحدث بالملعب، دون إهدار الكثير من الوقت في المراجعات“.

أما أرتورو فيدال لاعب منتخب تشيلي، فقال عقب الفوز إن منتخب ”لاروخا“ كان الأحق بالانتصار خلال الوقت الأصلي للقاء، وأوضح ”استحقينا الفوز خلال المباراة، لم نحقق ذلك، لكننا تأهلنا عبر الفوز بركلات الترجيح“.

وتابع فيدال ”سيطرنا على اللعب. لعبنا بشكل جيد أمام منتخب كبير. سجلنا هدفين، لكن للأسف ألغيا بعد العودة لتقنية الفيديو“.

وواصل لاعب برشلونة الإسباني ”لم نفقد تركيزنا في المباراة وفزنا“.

يشار إلى أن المباراة تأجلت مدة 20 دقيقة بعدما تأخر وصول حافلة منتخب تشيلي حامل اللقب بسبب الازدحام المروري في ساو باولو.

وكان من المفترض أن تنطلق المباراة الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) لكنها تأجلت لمدة 20 دقيقة.