بعد مباراة فنزويلا ضد الأرجنتين.. ميسي يعترف: لست في أفضل مستواي وهدفنا الفوز على البرازيل

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدم تقديمه مستوى جيدًا خلال كوبا أمريكا 2018 رغم وصول منتخب الأرجنتين لنصف النهائي على حساب فنزويلا، وهم ينتظرون مواجهة البرازيل.

وقال ميسي بعد الفوز: ”ليست أفضل كوبا أمريكا بالنسبة لي، لكن مباريات مثل هذه تحدث. الأرضية سيئة لا تسمح بنقل الكرة ولا المراوغة ولا اللعب بطريقة عادية. إنه عار، لكنها ليست أعذارًا“.

وأضاف النجم الأرجنتيني ”علينا أن نتكيف مع الأمر، هناك احتكاك قوي وتجمع عدة لاعبين في مساحات ضيقة، ولكن هذا ما يوجد“.

وأكد ميسي أن الأهم هو الفوز وقال: ”لقد حققنا خطوة للأمام في هذه البطولة كفريق، أعجبني كيف ندافع، وحين تقدمنا للأمام في الشوط الثاني كنا متقاربين ومجتمعين، وفي الحقيقة قاتلنا حتى النهاية“.

وتحدث النجم الأرجنتيني عن مواجهة البرازيل في نصف النهائي وقال: ”نحترمهم، نعرف أنهم بحالة جيدة ويلعبون في ملعبهم، يأتون من لقاء قوي أمام باراغواي يغيرون كل شيء في لحظات، لكننا أيضًا نصل بشكل جيد، لا أعرف إن كان هناك مرشح في مباراة البرازيل والأرجنتين، إنه كلاسيكو، صحيح أنهم يأتون بمشروع وفكر ويلعبون بميدانهم، لكننا نريد أن نواصل ونعرف لأي درجة أنه صعب وسنقاتل من أجل النهائي“.