لقطة طريفة بين ابني ليونيل ميسي خلال مباراة فنزويلا ضد الأرجنتين (فيديو)

شهدت مدرجات ملعب مباراة فنزويلا ضد الأرجنتين لقطة طريفة بين ابني ليونيل ميسي، على ملعب ماراكانا الشهير، الجمعة، في كوبا أمريكا.

وأظهرت الكاميرات محاولة ماتيو، الابن الثاني لميسي، الاعتداء على شقيقه الأكبر تياغو، وتدخل والدتهما.

ورغم أن ماتيو لم يتمكن من الاعتداء على تياغو بسبب تدخل الأم، إلا أن تياغو دخل في نوبة بكاء.

يشار إلى أن ميسي كشف قبل أيام أن ماتيو يحتفل بأهداف ريال مدريد على برشلونة والأندية المنافسة للنادي الكتالوني، في محاولة منه لاستفزاز شقيقه الأكبر ماتيو. وأوضح ميسي ”عندما فزنا على ليفربول في مباراة الذهاب وخسرنا إيابًا، قابلت ماتيو بعد المباراة وقال لي: ”أنت برشلونة وأنا ليفربول لقد فزنا عليكم“، ليعود ويكرر الأمر ذاته مع فالنسيا بعد خسارة نهائي الكأس“.

يشار إلى أن ميسي لديه 3 أولاد من زوجته أنتونيلا وهم تياغو وماتيو وتشيرو.

وتغلب منتخب الأرجنتين 2/0 على فنزويلا، ليصعد إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث يلاقي منتخب البرازيل يوم الأربعاء، على ملعب جوفيرنادور ماجاليس.